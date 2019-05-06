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نجم برشلونة يطلق تصريحا مثيرا بشأن غياب صلاح

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:28 م
نجم برشلونة يطلق تصريحا مثيرا بشأن غياب صلاح
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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علق نجم برشلونة الإسباني على غياب ثنائي ليفربول محمد صلاح وروبيرتو فيرمينيو، عن مواجهة الغد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


وقال الأورجوياني لويس سواريز في المؤتمر التقديمي للمباراة: "صلاح وفيرمينو لاعبان هامّان للغاية بالنسبة لليفربول، وغيابهما مؤثر بالطبع. لكن علينا أن نظهر احترامنا لهم".


وتابع: "الغيابات داخل فريق ليفربول مهمة لكن هذا الأمر لن يغير الطريقة التي سندخل بها المباراة".


وأضاف: "نعلم صعوبة المباراة، لكننا نتواجد هنا بكل أسلحتنا من أجل تأكيد نتيجة الذهاب".


وواصل: "واعون جيداً بصعوبة المهمة رغم تفوقنا في مباراة الكامب نو، لا أحد ينسى ما وقع الموسم الماضي عندما كنا متقدمين بفارق الثلاثة أهداف".



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