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باختاكور يهزم بيروزي وينعش آماله في التأهل بدوري أبطال آسيا

الإثنين 06/مايو/2019 - 06:15 م
باختاكور يهزم بيروزي وينعش آماله في التأهل بدوري أبطال آسيا
باختاكور
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وكالات
 
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أنعش باختاكور طشقند الأوزبكي آماله في بلوغ دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه بهدف متأخر 1-0 على ضيفه بيروزي الإيراني اليوم الإثنين.


وتصدر باختاكور المجموعة الرابعة في دور المجموعات مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن السد القطري الذي سيستضيف الأهلي السعودي، صاحب المركز الثالث بست نقاط، في وقت لاحق اليوم.


وظل رصيد بيروزي أربع نقاط في ذيل الترتيب ليودع البطولة.


وجاء هدف أصحاب الأرض والمباراة الوحيد عبر البديل إيجور سرجييف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل النهاية بأربع دقائق.


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