شاهد الحلقة الرابعة من صراع العروش: Game of thrones season 8 episode 4 مترجم
الإثنين 06/مايو/2019 - 05:20 م
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يبحث متابعي مسلسل صراع العروش " Game of Thrones "، عن الحلقة الرابعة من مسلسل " صراع العروش " Game of Thrones، ولا زلنا مستمرين في متابعة احداث مسلسل صراع العروش الموسم الثامن الحلقة الرابعة ،Game Of Thrones Episode 4. حيث أن الحلقة السابقة من مسلسل جيم أوف ثرونز والتي تم عرضها يوم الأحد الماضي، مسلسل صراع العروش Game of Thrones والتي كان بها مجموعة متنوعة من أهم الأحداث حيث أنه نشبت فيها معركة وينترفيل، والتي كانت شيقة للغاية، وقد كانت الجماهير في غاية السعادة حيث أن الحلقة كانت طويلة للغاية، وطالت الكثير من المعارك بها.
مواعيد عرض صراع العروش الموسم الثامن الحلقة الرابعة :
وسوف نتابع معكم الحلقة الجديدة من مسلسل صراع العروض يوم الأحد 5 مايو 2019، والجدير بالذكر أن هذه الحلقة أيضًا ستكون من الحلقات الطويلة، إذ أنه قد تم الإعلان عن أن مدة الحلقة ستكون حوالي ساعة وثلث الساعة، وكذلك الحال في الحلقات المقبلة وسيكون وقت عرض الحلقه الساعة 9 بتوقيت الولايات المتحدة ، الساعه 3 بتوقيت مصر فجر يوم الاثنين والرابعة صباحاُ بتوقيت السعودية .
تردد القنوات الناقلة لمسلسل صراع العروش الموسم الثامن :
ويشار إلى أن شبكة قنوات HBO تقوم بنقل المسلسل للجماهير، وهي واحدة من القنوات التي تذيع المسلسلات من الولايات المتحدة الأمريكية للجماهير في الكثير من الدول، ويمكنكم متابعة المسلسل باللغة الإنجليزية من خلال القناة، وذلك وفق التردد التالي:
القمر الصناعي تردد القناة
هوتبيرد 10911 27500
هوتبيرد 12265 27500
هوتبيرد 11012 30000
هوتبيرد 10834 27500
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