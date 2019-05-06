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عاجل - بعد إصابة صلاح وفيرمينيو.. ليفربول يتلقي صدمتين جديدتين

الإثنين 06/مايو/2019 - 05:26 م
عاجل - بعد إصابة صلاح وفيرمينيو.. ليفربول يتلقي صدمتين جديدتين
فان دايك
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ثنائي ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايم وأليكس أوكسليد تشامبرليين تغيبوا عن تدريبات الريدز اليوم استعدادًا لمواجهة برشلونة الإسباني غدًا الثلاثاء، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ديفيد لاينش صحفي موقع ليفربول الرسمي "سابقًا و"standard sport" :" فان دايك وتشامبرلين لم يشاركا في تدريبات الفريق اليوم، وهناك شكوك تعرضهما للإصابة قبل مواجهة برشلونة".

يذكر أن ليفربول سيفقد كلًا من روبرتو فيرمينيو ومحمد صلاح أمام الفريق الكتالوني بسبب الإصابة التي لحقت بالثنائي.
عاجل - بعد إصابة صلاح وفيرمينيو.. ليفربول يتلقي صدمتين جديدتين
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المزيد عن: نصف نهائي دوري الابطال نصف نهائي دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول وبرشلونة فيرمينيو فان دايك
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