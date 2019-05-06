سارة بسباس تحقّق المركز الثامن في دورة كالي للمبارزة

عادت لاعبة المبارزة التونسية سارة بسباس، للمنافسات بعد أن تعافت من إصابتها الأخيرة، وبعد ان شاركت في دورة كوريا الجنوبية دون ان تحقق نتائج تذكر، عادت لتخوض نهاية الاسبوع (02و 05 ماي) منافسات دورة كالي بكولومبيا.





وحققت سلسلة من الانتصارات في دور المجموعات، ثم تفوّقت على اللاعبة بوزا في جدول الـ64 ثم على الفرنسية فيتاليس في جدول الـ32، ثم على الفرنسية كانداسامي في جدول الـ16 لكنها انهزمت في جدول الـ8 امام الايطالية نافاريا، مكتفية بالمركز الثامن من بين 165 مبارزة شاركن في الدورة.





واعتبرت جامعة المبارزة في تعليق عن مشاركة سارة بسباس في دورة كولومبيا، بأنها ايجابية ملاحظة ان سارة بسباس عادت بقوة وحققت مفاجاة "سارة" في دورة كولومبيا، وذلك استعدادا لدورة كأس العالم بتونس.

وتستعد سارة بسابس للمشاركة في دورة كأس العالم لسلاح السيف (صابر)، التي تستضيفها تونس من 10 الى 12 ماي الجاري.