وسط زحمة المسلسلات.. "آذان المغرب" يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

يتصدر "آذان المغرب"، تريندات جوجل مصر، بتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، ويحتل موعد آذان المغرب المرتبة الثانية في مؤشرات البحث.

وترصد "الفجر"، خلال السطور القادمة أبرز التريندات التي تصدرت مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية.

مسلسل لمس اكتاف

تعرض اليوم، أولى حلقات مسلسل "لمس أكتاف"، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، وتدور أحداث المسلسل حول "أدهم عبد الجابر" المصارع الطموح والقوي والذى فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة لحقت به، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن، بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية.

التشهد

للتشهد صيغ عديدة، أصحها ما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي ﷺ علم الصحابة أن يقولوا في التشهد في نهاية الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويلي هذه الصيغة في الصلاة، الصلاة الإبراهيمية، وصيغتها هي: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد".

محمود جنش

تعرض محمود جنش حارس مرمى فريق كرة القدم بنادي الزمالك، للطرد في مباراة فريقه أمام النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كاس الكونفدرالية الإفريقية، ليغيب عن ذهاب نهائي البطولة الذي واجه فيه الأبيض فريق نهضة بركان المغربي.

ولد الغلابة

تعرض اليوم الحلقة الأولى من برنامج ولد الغلابة، ويدور المسلسل، عن رجل صعيدي يُدعى "عيسى" يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً سائق لدى أحد الشخصيات.