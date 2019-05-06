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فرمان الخطيب يحسم مصير ثلاثي الأهلي

الإثنين 06/مايو/2019 - 03:59 م
فرمان الخطيب يحسم مصير ثلاثي الأهلي
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عمرو مصطفي
 
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يناقش محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر أسماء الراحلين والصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها في الموسم المقبل.

ويناقش رئيس النادي الأهلي مع سيد عبد الحفيظ مصير ثلاثي الفريق الأحمر أحمد الشيخ وأحمد حمودي وإسلام محارب بالبقاء أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري بناء على رغبة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر. 

وطلب لاسارتي المدير الفني للفريق الكروي بالنادي الأهلي من إدارة النادي الأحمر البحث عن عروض لإعارة الثلاثي احمد الشيح وإسلام محارب واحمد حمودي، عقب نهاية الموسم الجاري.

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المزيد عن: محمود الخطيب الخطيب الأهلي أخبار الأهلي
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