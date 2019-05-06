هيئة الطيران السعودية تستعد لإستقبال المعتمرين خلال رمضان
الإثنين 06/مايو/2019 - 03:45 م
نيفين سمير
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استكملت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية كافة استعداداتها لاستقبال المسافرين عبر مطارات المملكة الدولية والداخلية، خلال موسم شهر رمضان لهذا العام 1440هـ.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنها قامت بتجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب الزيادة المتوقعة لأعداد المسافرين والمعتمرين القادمين خلال هذا الشهر، مؤكدة جاهزية المطارات والقطاعات التابعة لها في جميع مناطق المملكة.
وأضافت هيئة الطيران المدني، أنها تحرص على تنفيذ توجيهات الحكومة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة وللزوار، وتوفير جميع الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وتيسير إجراءات وصولهم ليؤدوا مناسك العمرة بيسر وطمأنينة.
وأكدت الهيئة، أنها تعمل على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات القدوم وتقليص فترة إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين عبر مطارات المملكة، وتسخير كافة التجهيزات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات.
وتوقعت أن تشهد أعداد المسافرين خلال شهر رمضان ارتفاعاً ملحوظاً، في ظل تدفق ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء مناسك العمرة وزيارة الحرمين الشريفين.
وأوضحت هيئة الطيران، أن مطارات المملكة تقوم على تجهيز كافة إمكانياتها لتوفير سبل الراحة للمسافرين، خصوصاً مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي سيشهد خلال هذه الفترة تتابع رحلات قادمة من مختلف دول العالم.
وتم خلال هذا العام زيادة أعداد منصات الجوازات بمطار المؤسس - الملك عبدالعزيز الدولي - لتصل إلى 192 منصة، وتركيب وتشغيل 10 بوابات إلكترونية على مداخل صالة المغادرة بالصالة الشمالية.
يذكر أن مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، يتميز بوجود 14 صالة سفر مجهزه لإنهاء إجراءات السفر.
وأشارت الهيئة، إلى أن مجمع صالات الحج والعمرة في مطار المؤسس سيتم تحويل جميع الصالات إلى اتجاه واحد، هو اتجاه المغادرة، وذلك اعتباراً من يوم الـ 26 من شهر رمضان، فيما سيتم تحويل إنهاء إجراءات المعتمرين القادمين إلى المطار على كافة الرحلات عبر الصالتين الشمالية والجنوبية، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة في المطار.
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