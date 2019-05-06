البابا تواضروس يستقبل مدير البرنامج القومي لصحة المرأة

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، الأستاذ الدكتور عمرو شريف عمرو مدير البرنامج القومي لصحة المرأة.



وحضر المقابلة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات وايضا المدير التنفيذي ومديرة برنامج الصحة بالأسقفية ومحاسبو هيئة كوبتس، أستراليا لخدمة المجتمع المصري.



يشار إلى أن البابا قد استقبل اليوم أيضا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الأباتي مارون الشدياق

رئيس عام الرهبنة المارونية المريمية والأب نبيل رفول رئيس البطركخانة المارونية بمصر ومعهم الأب طارق مشعلاني وكيل البطركخانة.