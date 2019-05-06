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كاسياس يوجه رسالة موثرة للجماهير

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:35 م
كاسياس يوجه رسالة موثرة للجماهير
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وكالات
 
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أكد حارس فريق بورتو، إيكر كاسياس، الذي أودع المستشفى يوم الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، اليوم الإثنين أن قلبه سعيد، وقام بنشر أغنية تحمل نفس الاسم على حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي، كان ألفها الأرجنتيني باليتو أورتيغا، وقامت المطربة الإسبانية ماريسول بغنائها عام 1968.

وقال الحارس الإسباني الذي من الممكن أن يحصل اليوم على إذن طبي بمغادرة المستشفى: "صباح الخير أنا بقلب سعيد ماذا عنكم؟ حالتي تستمر في التحسن".

ووضع الحارس السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني رسمين تعبيريين (إيموشن) في الرسالة التي نشرها اليوم، أحدهما كان مبتسماً والآخر كان ذراعاً يشير إلى القوة. 

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