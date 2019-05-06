بالتعاون مع "الأوقاف".. تخصيص 112 مسجدا للاعتكاف والملتقيات الفكرية بسوهاج

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أعلنت محافظة سوهاج عن استعدادات مديرية الأوقاف بالمحافظة للشهر الكريم، حيث استقبلت مساجد المحافظة أمس جموع المصلين لأداء صلاة التراويح، وتم تخصيص 112 مسجدًا على مستوى المحافظة للإعتكاف، والملتقيات الفكرية، والأمسيات الدينية.



ونفذت الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء عدة حملات بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، لرفع الإشغالات بمحيط المساجد، ورفع مستوى النظافة بالشوارع المحيطة.



ومن جانبه أكد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج على جاهزية مساجد المحافظة والتى بدأت في استقبال الرواد للصلوات مساء أمس، والبدء في أداء صلاة التراويح، مشيرًا إلى أن المديرية ستقوم من خلال أئمتها بأداء 2610 قافلة دعوية أسبوعيًا، وكذلك 2610 درسا دينيا أسبوعيا، كما يتخلل صلاة التراويح كلمة موجزة عبارة عن خاطرة يلقيها الإمام على مسامع الرواد.



وأضاف أن هذا العام خصصت مديرية الأوقاف 63 مسجدًا على مستوى المحافظة للإعتكاف خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى تخصيص 49 مسجدًا للملتقى الفكري، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الأئمة بالحرص على أداء الدروس والقوافل وصلاة القيام بالمساجد، وعدم تمكين أى شخص بغير المكلفين بالمساجد بذلك، وتم التنبية على المفتشين بتكثيف المرور على مدار الشهر الكريم، ومتابعة مساجد الإعتكاف، ومختلف مساجد المحافظة.



