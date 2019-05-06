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علي الحجار يهدي الإذاعة المصرية أدعية يومية في رمضان

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:13 م
علي الحجار يهدي الإذاعة المصرية أدعية يومية في رمضان
الفنان علي الحجار
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ميسون أبو الحسن
 
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أهدى المطرب علي الحجار، دعاء ٣٠ حلقة بعنوان "الملك لك"، لشبكة الشرق الأوسط، وتُذاع الأدعية يوميًا عقب آذان المغرب مباشرةً، على موجات الشرق الأوسط، كما استعدت الشبكة هذا العام بمجموعة متميزة ومتنوعة، ما بين الدراما الإذاعية والبرامج تلبيةً رغبات مستمعي الشرق الأوسط.

وكان مدحت فهمي رئيس شبكة الشرق الأوسط، قد التقى قبل أيام بالفنان علي الحجار، وأعرب الأخير عن تقديره للإذاعة المصرية، ودورها الهام في الثقافة والفن والتنوير، وأنه سيُهدي الأدعية للإذاعة المصرية بدون مقابل.
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