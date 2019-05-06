خطة لخسارة الوزن في أول 10 أيام من رمضان
الإثنين 06/مايو/2019 - 01:03 م
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ننشر لكم خطة لإنقاص الوزن الزائد في أول 10 أيام من شهر رمضان الكريم، وتتمثل في التالي:
اليوم الأول:
الإفطار: صدر دجاج مشوي + سلطة مخلوطة بفلفل أحمر + فاصوليا خضراء بزيت الزيتون.
السحور: طبق أومليت عبارة عن 3 بياض من البيض والممزوج بها 75 غراما من الفلفل المخلل وحفنة من السبانخ + بروكلي مطهو على البخار.
اليوم الثاني:
الإفطار: فيليه سمك المخبوز + سلطة خطراء الممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون + 75 غراما من البروكلي المطبوخ على البخار.
السحور: 200 غراما من صدر الديك الرومي الممزوج مع الفلفل الأخضر + 75 غراما من الفاصوليا الخضراء المطبوخة على البخار.
اليوم الثالث:
الإفطار: شريحة لحم مشوية أو قطعتين صغيريتين + قرنبيط وسبانخ مطبوخين على البخار + 100 غراما من شرائح الديك الرومي مع الأفوكادو.
السحور: صدر دجاجة مشوية + سلطة خطراء ممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
اليوم الرابع:
الإفطار: فيليه سمك مخبوز + سلطة بالطماطم والسبانخ وزيت الزيتون + قطع الخيار المقطعة إلى شراح صغيرة + الكوسة المشوية.
السحور: البيض المخفوق (إما بيضة كاملة أو بيضتين من بياض البيض فقط) + طماطم وفاصوليا خضراء + نصف ملعقة من الشاي الأخضر.
اليوم الخامس:
الإفطار: 150 غراما من الروبيان (الجمبري) المشوي + سلطة خضراء والطماطم الممزوجة بنصف ملعقة من زيت الزيتون + 5 حبات من اللوز.
السحور: 2 بيضة مسلوقة الممزوجة مع الفلفل الأحمر المقطع شرائح + بروكلي مطهو على البخار + أفوكادو + خيار.
اليوم السادس:
الإفطار: 200 غراما من الديك الرومي + سلطة خضراء + قرنبيط مطهو على البخار ونصف ملعقة من زيت الزيتون + 5 حبات من جوز البقان.
السحور: 100 غرام من قطع الدجاج المشوي + حبة طماطم + 200 غراما من الفاصوليا الخضراء والقرنبيط.
اليوم السابع:
الإفطار: صدر بطة مشوية من دون جلد + تشكيلة خضاء مطهوة بالكامل على البخار + بروكلي.
السحور: أومليت 3 بيضات (بياض البيض فقط) + طماطم مشوية على البخار مع السبانخ + 5 حبات من المكسرات البرازيلية.
اليوم الثامن:
الإفطار: فيليه سمك المخبوز + سلطة خطراء الممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون + 75 غراما من البروكلي المطبوخ على البخار.
السحور: 200 غراما من صدر الديك الرومي الممزوج مع الفلفل الأخضر + 75 غراما من الفاصوليا الخضراء المطبوخة على البخار.
اليوم التاسع:
الإفطار: شريحة لحم مشوية أو قطعتين صغيريتين + قرنبيط وسبانخ مطبوخين على البخار + 100 غراما من شرائح الديك الرومي مع الأفوكادو.
السحور: صدر دجاجة مشوية + سلطة خطراء ممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
اليوم العاشر:
الإفطار: 150 غراما من الروبيان (الجمبري) المشوي + سلطة خضراء والطماطم الممزوجة بنصف ملعقة من زيت الزيتون + 5 حبات من اللوز.
السحور: 2 بيضة مسلوقة الممزوجة مع الفلفل الأحمر المقطع شرائح + بروكلي مطهو على البخار + أفوكادو + خيار.
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