خطة لخسارة الوزن في أول 10 أيام من رمضان

ننشر لكم خطة لإنقاص الوزن الزائد في أول 10 أيام من شهر رمضان الكريم، وتتمثل في التالي:





اليوم الأول:

الإفطار: صدر دجاج مشوي + سلطة مخلوطة بفلفل أحمر + فاصوليا خضراء بزيت الزيتون.





السحور: طبق أومليت عبارة عن 3 بياض من البيض والممزوج بها 75 غراما من الفلفل المخلل وحفنة من السبانخ + بروكلي مطهو على البخار.





اليوم الثاني:

الإفطار: فيليه سمك المخبوز + سلطة خطراء الممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون + 75 غراما من البروكلي المطبوخ على البخار.





السحور: 200 غراما من صدر الديك الرومي الممزوج مع الفلفل الأخضر + 75 غراما من الفاصوليا الخضراء المطبوخة على البخار.





اليوم الثالث:

الإفطار: شريحة لحم مشوية أو قطعتين صغيريتين + قرنبيط وسبانخ مطبوخين على البخار + 100 غراما من شرائح الديك الرومي مع الأفوكادو.





السحور: صدر دجاجة مشوية + سلطة خطراء ممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.





اليوم الرابع:

الإفطار: فيليه سمك مخبوز + سلطة بالطماطم والسبانخ وزيت الزيتون + قطع الخيار المقطعة إلى شراح صغيرة + الكوسة المشوية.





السحور: البيض المخفوق (إما بيضة كاملة أو بيضتين من بياض البيض فقط) + طماطم وفاصوليا خضراء + نصف ملعقة من الشاي الأخضر.





اليوم الخامس:

الإفطار: 150 غراما من الروبيان (الجمبري) المشوي + سلطة خضراء والطماطم الممزوجة بنصف ملعقة من زيت الزيتون + 5 حبات من اللوز.





السحور: 2 بيضة مسلوقة الممزوجة مع الفلفل الأحمر المقطع شرائح + بروكلي مطهو على البخار + أفوكادو + خيار.





اليوم السادس:

الإفطار: 200 غراما من الديك الرومي + سلطة خضراء + قرنبيط مطهو على البخار ونصف ملعقة من زيت الزيتون + 5 حبات من جوز البقان.





السحور: 100 غرام من قطع الدجاج المشوي + حبة طماطم + 200 غراما من الفاصوليا الخضراء والقرنبيط.





اليوم السابع:

الإفطار: صدر بطة مشوية من دون جلد + تشكيلة خضاء مطهوة بالكامل على البخار + بروكلي.





السحور: أومليت 3 بيضات (بياض البيض فقط) + طماطم مشوية على البخار مع السبانخ + 5 حبات من المكسرات البرازيلية.





اليوم الثامن:

الإفطار: فيليه سمك المخبوز + سلطة خطراء الممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون + 75 غراما من البروكلي المطبوخ على البخار.





السحور: 200 غراما من صدر الديك الرومي الممزوج مع الفلفل الأخضر + 75 غراما من الفاصوليا الخضراء المطبوخة على البخار.





اليوم التاسع:

الإفطار: شريحة لحم مشوية أو قطعتين صغيريتين + قرنبيط وسبانخ مطبوخين على البخار + 100 غراما من شرائح الديك الرومي مع الأفوكادو.





السحور: صدر دجاجة مشوية + سلطة خطراء ممزوجة بنصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.





اليوم العاشر:

الإفطار: 150 غراما من الروبيان (الجمبري) المشوي + سلطة خضراء والطماطم الممزوجة بنصف ملعقة من زيت الزيتون + 5 حبات من اللوز.





السحور: 2 بيضة مسلوقة الممزوجة مع الفلفل الأحمر المقطع شرائح + بروكلي مطهو على البخار + أفوكادو + خيار.