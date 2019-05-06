ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"3 أشخاص وسيارة".. مصدر يكشف مفاجآت حول سرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:50 م
3 أشخاص وسيارة.. مصدر يكشف مفاجآت حول سرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد
أرشيفية
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأنه تم ضبط 3 أشخاص ثبتت التحريات تورطهم في سرقة 12 مليون جنيه، من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم ضبطهم وبحوزتهم مايقرب من 6 ملايين جنيه، وجار إعداد مأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لضبط سائق السيارة "المتهم الرئيسي"، وباقي المتهمين المتورطين في الواقعة، وإعادة باقي المبلغ المسروق.

وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة سرقة سائق 12 مليون جنيه، من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، وتبين أن السائق يعمل بالشركة عمله منذ شهرين فقط.

وأوضحت التحريات، أن السائق هرب بالسيارة قيادته وبداخلها المبلغ المشار إليه، مشيرة أن كاميرات المراقبة رصدت سير سيارة، خلف سيارة نقل الأموال، وبعد توقفها، قام الأشخاص المتواجدين بالسيارة خلفها، بنقل الـ 12 مليون جنيه من السيارة وتركوها وفروا هاربين، مستقلين السيارة الأخري.

وواصلت التحريات أن عدد المتهمين المشاركين في السرقة 5 أشخاص من بينهم سائق الشركة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بتلقي الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بلاغا بقيام سائق بشركة نقل أموال بسرقة 12 مليون جنيه، من السيارة قيادته عقب هروبه بها، بدائرة القسم.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتكشيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وإعادة المبلغ المسروق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements
المزيد عن: سرقة حوادث الفجر حوادث الشيخ زايد اخبار الحوادث
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات