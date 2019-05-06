"3 أشخاص وسيارة".. مصدر يكشف مفاجآت حول سرقة 12 مليون جنيه بالشيخ زايد

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أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأنه تم ضبط 3 أشخاص ثبتت التحريات تورطهم في سرقة 12 مليون جنيه، من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد.



وأضاف المصدر ذاته أنه تم ضبطهم وبحوزتهم مايقرب من 6 ملايين جنيه، وجار إعداد مأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لضبط سائق السيارة "المتهم الرئيسي"، وباقي المتهمين المتورطين في الواقعة، وإعادة باقي المبلغ المسروق.



وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة سرقة سائق 12 مليون جنيه، من سيارة نقل أموال بالشيخ زايد، وتبين أن السائق يعمل بالشركة عمله منذ شهرين فقط.



وأوضحت التحريات، أن السائق هرب بالسيارة قيادته وبداخلها المبلغ المشار إليه، مشيرة أن كاميرات المراقبة رصدت سير سيارة، خلف سيارة نقل الأموال، وبعد توقفها، قام الأشخاص المتواجدين بالسيارة خلفها، بنقل الـ 12 مليون جنيه من السيارة وتركوها وفروا هاربين، مستقلين السيارة الأخري.



وواصلت التحريات أن عدد المتهمين المشاركين في السرقة 5 أشخاص من بينهم سائق الشركة.



كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بتلقي الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بلاغا بقيام سائق بشركة نقل أموال بسرقة 12 مليون جنيه، من السيارة قيادته عقب هروبه بها، بدائرة القسم.



وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتكشيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها، وإعادة المبلغ المسروق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.