عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين،
ساحات المسجد الأقصى، في أول أيام شهر رمضان، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة
الاحتلال، التي انتشرت في ساحات الحرم لتأمين اقتحاماتهم.
وأوضحت دائرة الأوقاف في القدس، أن المستوطنين
نفذوا جولات استفزازية في الساحات، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم
أدوا صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من باب السلسلة،
وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الإثنين.
وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال منع العديد
من المصلين من دخول المسجد، كما تواصل فرض إجراءات مشددة عند أبوابه، ونصب الحواجز
العسكرية في القدس القديمة عند الطرقات المؤدية للمسجد.
وكان مئات المقدسيين، أدوا الليلة الماضية
صلاة التراويح برحاب الأقصى، بعد اعلان المفتي العام للقدس، والديار الفلسطينية الشيخ
محمد حسين، عن بدء صوم شهر رمضان بدءاً من اليوم.
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