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محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

الإثنين 06/مايو/2019 - 12:38 م
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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حصد المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي بعد مستواه المميز في الفترة الأخيرة.

وقال الموقع الرسمي لرابطة لاعبي الدوري الإنجليزي المحترفين، إن صلاح نال جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل بالدوري الإنجليزي.

وكان صلاح سجل في فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد يوم السبت الماضي بالجولة الـ37 من البريميرليج 3-2 لكنه تعرض للإصابة في الرأس قد تسبب في غيابه عن لقاء برشلونة غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه ساديو ماني.

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