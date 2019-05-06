إقبال كثيف على شراء السلع الاستهلاكية بـ"أهلاً رمضان" بالشرقية (صور)

شهدت معارض "أهلا رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة إقبالًا كثيفًا من المواطنين نظرًا لتوافر السلع الاستهلاكية والرمضانية واللحوم الطازجة والأسماك والدواجن بأسعار أقل من الأسواق والمحال التجارية بنسبة تتراوح من ٢٥:٣٠٪ لمكافحة غلاء الأسعار ومواجهة جشع التجار.





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراعاة محدودى الدخل وتخفيف العبء عن المواطنين، صرح بذلك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.





وجه المحافظ مديري مديريات (التموين الصحة الطب البيطري) ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لشن حملات تفتيشية ورقابية على المعارض للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم التلاعب بأسعار السلع المدعومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأشار محافظ الشرقية أنه تم إقامة معرض أهلا رمضان بكل مركز ومدينة بالتنسيق بين مديرية التموين والجيش الثاني وكبار تجار الجملة لتوفير ياميش رمضان والسلع الغذائية واللحوم والأسماك والدجاج الطازج بأسعار مخفضة عن الأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.





ويذكر أن محافظ الشرقية قام بافتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة الزقازيق وقد أصدر تعليمات فورية بخفض سعر كيلو اللحوم الطازجة المعروضة داخل المعرض من ١١٠ جنيه إلى ٩٥جنيه للكيلو الواحد وذلك خلال شهر رمضان تيسيرًا على المواطنين ومحدودي الدخل.



