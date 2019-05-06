نشرة مرور "الفجر": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة في أول أيام رمضان

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تشهد الطرق والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان الكريم، سيولة بحركة المرور، وتواجد رجال شرطة المرور في الشوارع والميادين لملاحظة الحركة وسير السيارات بالمحاور والكباري والطرق، وسحب أي كثافات مرورية قد تظهر فجأة، أو لوجود طوارئ.



وأما حركة الطريق بميدان التحرير ومنطقة وسط البلد سيولة مرورية، فتشهد انتظام حركة السيارات بجميع المداخل المؤدية لميدان التحرير، وسيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وللمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات.



وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور وشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.



كما انتظمت الحركة بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات حتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، ودخول المواطنين إلى الحدائق العامة والمتنزهات.