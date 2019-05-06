سوريا: مقتل 10 من قوات النظام بريف حماة

أعلنت المعارضة السورية مقتل 10 على الأقل من القوات الحكومية، وإصابة العشرات خلال التصدي لهجوم شنته صباح اليوم الإثنين، بريف حماة الشمالي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير: "تصدت فصائل المعارضة لهجوم كبير شنته القوات الحكومية على جبهة بلدة كفرنبوده بريف حماة الشمالي وقتلت وجرحت العشرات منهم".

وأكد مقتل 10 على الأقل من القوات الحكومية وإصابة العشرات قرب قرية المغير على أطراف كفرنبودة، مشيراً إلى أنه بعد فشل الهجوم قامت القوات الحكومية بقصف البلدة براجمات الصواريخ والمدفعية والطيران، كما قصفت القوات الروسية بسلاح المدفعية، معسكر بريديج ببلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي.

ولفت إلى قصف الطيران الروسي بالصواريخ الفراغية، قرية السرمانية في ريف حماة الغربي، وطال القصف الجوي بلدات كفرعويد وكنصفرة والنقير وشنان وديرسنبل بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكانت القوات الحكومية السورية البرية بدأت عملياتها على محور ريف حماة الشمالي أمس الأحد، بالقصف المدفعي والصاروخي العنيف باتجاه بلدات كفرزيتا وكفرنبودة ومورك.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية: "قصفت مدفعية الجيش مقرات وخطوط تحرك مسلحي المعارضة في ريف حماة الشمالي بعد استهدافهم المتكرر لمواقع الجيش والمناطق المدنية في ريف حماة".

من جانبه، قال مصدر في "جيش العزة" التابع للجيش السوري الحر: "استهدفت فصائل المعارضة قاعدة حميميم العسكرية الروسية التي تنطلق منها الطائرات الحربية الروسية لقصف مناطق ريفي حلب إدلب بأكثر من 20 صاروخ غراد وحققت إصابات مباشرة في القاعدة".

وواصلت الطائرات الروسية قصفها مناطق حلب، وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية: "شنت الطائرات الحربية الروسية فجر اليوم غارتين على بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي استهدفت الأولى مركزاً صحياً، والثانية استهدفت منازل المدنيين الذين قتل منهم طفلان كما أصيب 5 أشخاص آخرون".