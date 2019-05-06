صحيفة فرنسية: سويسرا هدف رئيسي لتنظيم الحمدين لدعم الإخوان





ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، أن سويسرا التي لا يتخطى فيها عدد المسلمين 5% من السكان تجذب الكثير من المليارات القطرية، كونها بؤرة قادة تنظيم الإخوان الإرهابي بعد هجرة أسرة مؤسس التنظيم لها في الخمسينيات.وقالت الصحيفة إن سويسرا باتت هدفا رئيسيا لتنظيم الحمدين، مدللة على ذلك بمتحف "الحضارات الإسلامية" الذي تم افتتاحه في مايو الماضي، بتمويل قطري كبير.وأوضحت الصحيفة، أن قطر ضخت الملايين لتأسيس هذا المتحف على الرغم من وجوده في مدينة صغيرة بالضواحي، ويصعب الوصول إليه، لا سيما في فصل الشتاء عندما تغطي الثلوج الطرقات.وأكدت أن مكتبة المتحف تعرض مؤلفات مؤسس الإخوان حسن البنا، والسياسي الإرهابي الهارب إلى قطر يوسف القرضاوي الذي يحرض على التطرف عبر قنوات الجزيرة القطرية.وأشارت المجلة إلى أن مكتبة المتحف أيضا تعرض مؤلفات لطارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان المتهم في عدة قضايا اغتصاب في فرنسا، وليس ذلك فحسب إنما العديد من وجوه الإسلام السياسي المثيرة للجدل في أوروبا.