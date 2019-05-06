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أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الإثنين 5-5-2019

الإثنين 06/مايو/2019 - 09:58 ص
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الإثنين 5-5-2019
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تواصل أسعار العملات استقرارها خلال بداية التعاملات اليوم الإثنين 5-5-2019 في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وتواصل أسعار العملات استقرارها أمام الجنيه المصري، وجاءت أسعار العملات أمام الجنيه على النحو التالي:

سعر اليورو الأوروبى اليوم
19.36 للشراء.
 19.55 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 22.57 جنيه للشراء.
 22.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك
 17.25 جنيه للشراء
 17.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
 56.77 جنيه.
 57.22 جنيه.

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