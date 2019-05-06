محمد إمام يقدم مدربه الشخصي للجمهور في "هوجان"
الإثنين 06/مايو/2019 - 09:34 ص
الفجر الفني
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يخوض الفنان محمد إمام، السباق الرمضاني الحالي بمسلسل هوجان، والذي يتم عرضه على فضائية "mbc مصر"، وقناة "أبو ظبي".
محمد إمام حرص على توجيه الشكر لمن ساعدوه في الوصول إلى هذا الشكل، الذي ظهر به في مسلسل "هوجان" ونشر صورته معهم عبر حسابه على Twitter.
وأكد إمام أن مدربه محمد أبو النجا يظهر معه في مسلسله "هوجان".
ويجسد محمد إمام، في "هوجان"، شخصية شاب يمتلك قوة بدنية خارقة، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر الاستعانة بعقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.
مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل
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