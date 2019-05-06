ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإمارات توزع 1260 سلة غذائية على أسر الشهداء في اليمن

الإثنين 06/مايو/2019 - 08:00 ص
الإمارات توزع 1260 سلة غذائية على أسر الشهداء في اليمن
الإمارات
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

وزعت الإمارات 1260 سلة غذائية على أسر الشهداء في مديريات الحوطة وتبن و يهر في محافظة لحج ضمن حملة "مير رمضان" التي تنفذها الدولة في اليمن.

 

وقال منسق مكتب الشهداء في محافظة لحج منصور سيف جبيران، إن "هذه السلال الغذائية التي وزعتها الفرق الميدانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ليست الأولى التي تستهدف أسر الشهداء في محافظة لحج"، مشيراً إلى أن "ما يميزها أنها تأتي مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ما سيسهم في التخفيف من معاناة حوالي 8820 فرداً من أسر الشهداء في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

 

ووجه جبيران الشكر إلى الإمارات على كل الجهود التي تبذلها لمساعدة أسر الشهداء في محافظة لحج ورعايتها لهذه الشريحة المجتمعية التي فقدت معيلها فداء وتضحية لهذا الوطن.

Advertisements
المزيد عن: توزيع 1260 سلة غذائية اليمن الامارات أسر الشهداء
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات