الإمارات توزع 1260 سلة غذائية على أسر الشهداء في اليمن

وزعت الإمارات 1260 سلة غذائية على أسر الشهداء في مديريات الحوطة وتبن و يهر في محافظة لحج ضمن حملة "مير رمضان" التي تنفذها الدولة في اليمن.

وقال منسق مكتب الشهداء في محافظة لحج منصور سيف جبيران، إن "هذه السلال الغذائية التي وزعتها الفرق الميدانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ليست الأولى التي تستهدف أسر الشهداء في محافظة لحج"، مشيراً إلى أن "ما يميزها أنها تأتي مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ما سيسهم في التخفيف من معاناة حوالي 8820 فرداً من أسر الشهداء في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية".

ووجه جبيران الشكر إلى الإمارات على كل الجهود التي تبذلها لمساعدة أسر الشهداء في محافظة لحج ورعايتها لهذه الشريحة المجتمعية التي فقدت معيلها فداء وتضحية لهذا الوطن.