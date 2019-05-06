خريطة مسلسلات والبرامج على "mbc مصر" في رمضان

أعلنت قناة

"MBC مصر" خريطة المسلسلات والبرامج

شاشتها خلال شهر رمضان الكريم.|



وتبدأ قناة

td

عرض برنامج المقالب "

" للفنان رامز جلال في تمام السابعة مساءً عقب الإفطار مباشرة

يليه مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا في الثامنة مساءً.





وتعرض "قابيل" في التاسعة مساءً، ومسلسل "زي الشمس" في العاشرة مساءً، والمسلسل الكوميدي "فكرة بمليون جنيه" في الحادية عشرة مساءً، ثم مسلسل "شقة فيصل" في الثانية عشرة منتصف الليل.





