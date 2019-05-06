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جناح الأهلي يخطط للهروب من جحيم "الخواجة"

الإثنين 06/مايو/2019 - 07:31 ص
جناح الأهلي يخطط للهروب من جحيم الخواجة
إسلام محارب
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الفجر الرياضي
 
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يخطط  إسلام محارب جناح النادي الأهلي للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الكروي الحالي لعدم المشاركة في المباريات.


وكلف إسلام محارب وكيله بالبحث له عن عرض خارجى للرحيل عن الفريق الأحمر اعتراضاً على استمرار استبعاده من المباريات وخروجه من حسابات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.


ويرى إسلام محارب أن الخواجة لم يمنحه الفرصة كباقي زملائه في النادي الأهلي في ظل اعتماد على الأسماء الجماهيرية.

 


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