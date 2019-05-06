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استشاري سمنة يقدم نصيحة لمرضى الكوليسترول في رمضان

الإثنين 06/مايو/2019 - 07:22 ص
استشاري سمنة يقدم نصيحة لمرضى الكوليسترول في رمضان
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نعيم يوسف
 
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نصح الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة، مريض الكوليسترول (السكري)، في صوم رمضان، بأخذ العلاج، إما وقت السحور أو الإفطار.

وحذر "جبران"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، من تعاطي أي أدوية بدون استشارة الطبيب.

ولفت استشاري السمنة والنحافة، إلى أن البعض يلجأ للنظام الغذائي فقط لتخفيض نسبة الكوليسترول، وهذا خطأ، ويجب تناول الدواء مع النظام الغذائي، لأن الطعام عليه 20% فقط من العلاج.
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