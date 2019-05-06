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ماجدة خير الله عن سيطرة اللون الرمادي بـ"قابيل": "يصيب المتفرج بكرشة نفس"

الإثنين 06/مايو/2019 - 05:56 ص
ماجدة خير الله عن سيطرة اللون الرمادي بـقابيل: يصيب المتفرج بكرشة نفس
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شيماء عطية
 
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أكدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله أن سيطرة اللون الرمادي على الديكور والإضاءة في مسلسل "قابيل" كام أمرًا منطقيًا في حالة بطل العمل محمد ممدوح ليعبر عن الحالة النفسية التي يعاني منها، منتقدة سيطرة اللون على باقي شخصيًا المسلسل وأماكن تصويره، ومؤكدة أنه سيصيب المتفرج بكرشة نفس.


وكتبت "ماجدة" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيطرة اللون الرمادي علي الديكور والإضاءة اللي في شقة طارق أو محمد ممدوح ممكن يكون منطقي للإيحاء بالحالة النفسية والذهنية اللي بيعاني منها، لكن اتاري الحكاية مسيطره تمامًا على المسلسل كله حتى منزل الضابط الشاب علي الطيب!! وهذا يؤدي إلى إصابة المتفرج بكرشة نفس !! مش عشان تعمل غموض وحالة مزاجية خاصة بإحدى الشخصيات يبقى تغمق الإضاءة بكل المشاهد وتسمح بسيطرة لون واحد على الحيطان والأثاث والإضاءة".


مسلسل "قابيل" إخراج كريم الشناوي، وتأليف كل من مصطفى صقر، وأشرف نصر، ومحمد عزالدين، وكريم يوسف، ويشارك في بطولته كل من محمد ممدوح ومحمد فراج وأمينة خليل وعلي الطيب.


ماجدة خير الله عن سيطرة اللون الرمادي بـ"قابيل": "يصيب المتفرج بكرشة نفس"
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