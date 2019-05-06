المقاومة الإيرانية تطالب بوضع "مخابرات الملالي" على قوائم الإرهاب

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طالبت المقاومة الإيرانية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضع منظمة المخابرات الإيرانية على قائمة الجماعات الإرهابية، من أجل محاسبة عملاء طهران على مختلف الأعمال الإرهابية التي ارتكبوها على مدار عقود.



وقال علي رضا جعفر زادة، نائب ممثلية مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، إنه لا تزال وزارة المخابرات الإيرانية، التي يعمل عناصرها عن كثب مع قوة القدس، متورطة بشكل كبير في الإرهاب.



وأضاف قائلا: "إذا أرادت الولايات المتحدة محاربة الإرهاب، فعليها أن تسمي وزارة المخابرات الإيرانية كمنظمة إرهابية، موضحا أنها تستحق ما حدث مع قوات الحرس، واصفاً إياهما بـ "أنهما وجهان لعملة واحدة".



وفي ذات السياق أكدت صحيفة واشنطن تايمز، إن شبكة المخابرات الإيرانية، تعمل انطلاقًا من مركزها الأوروبي في سفارتها بالنمسا، فيما نسق ضباط المخابرات 10 مؤامرات إرهابية منفصلة ضد أهداف في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهولندا، وتركيا وألبانيا والدنمارك وفرنسا.



وقال السيد جعفر زادة إن الارتفاع في المؤامرات الإرهابية الإيرانية مرتبط بوضوح بانسحاب السيد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2015، مشيرا إلى أنها علامة واضحة على اليأس والعجز.

