التموين تفجر مفاجأة عن حجم زوار معارض "أهلا رمضان"
الإثنين 06/مايو/2019 - 06:05 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية، إن هناك إقبال كبير على عارض "أهلا رمضان"، مشيرا إلى أن المعرض المقام في أرض المعارض كان هناك تصور لكي يزوره 250 ألف شخص، ولكن زاره 380 ألف شخص.
وأضاف "عشماوي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك ثقة وعلاقة وطيدة بين وزارة التموين، والشركات المنتجة.
وتابع مساعد أول وزير التموين، أن هناك 3 مليون زائر لمعارض "أهلا رمضان"، على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن هناك ثقة كبيرة في الجودة والسعر والسلع.
وأضاف "عشماوي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك ثقة وعلاقة وطيدة بين وزارة التموين، والشركات المنتجة.
وتابع مساعد أول وزير التموين، أن هناك 3 مليون زائر لمعارض "أهلا رمضان"، على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن هناك ثقة كبيرة في الجودة والسعر والسلع.
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