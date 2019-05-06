موعد آذان المغرب أول أيام رمضان

استطلعت دار الافتاء المصرية، هلال شهر رمضان، وأعلنت أن الاثنين 6 مايو هو أول أيام الشهر الكريم.





وجاء موعد آذان الفجر أول أيام رمضان 2019 بالمحافظات كالتالي:





القاهرة

موعد آذان الفجر الساعة 3:32 صباحا، وآذان المغرب 6:35 مساء.





الإسكندرية

موعد آذان الفجر الساعة 3:34 صباحا، وآذان المغرب 6:43 مساء.





الجيزة

موعد آذان الفجر الساعة 3:32 صباحا، وآذان المغرب 6:36 مساء.





أسيوط

موعد آذان الفجر الساعة 3:41 صباحا، وآذان المغرب 6:33 مساء.





بني سويف

موعد آذان الفجر الساعة 3:36 صباحا، وآذان المغرب 6:34 مساء.





الفيوم

موعد آذان الفجر الساعة 3:36 صباحا، وآذان المغرب 6:36 مساء.





دمياط

موعد آذان الفجر الساعة 3:25 صباحا، وآذان المغرب 6:35 مساء.





الغربية

موعد آذان الفجر الساعة 3:29 صباحا، وآذان المغرب 6:37 مساء.





قنا

موعد آذان الفجر الساعة 3:37 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.





الأقصر

موعد آذان الفجر الساعة 3:39 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.





شرم الشيخ

موعد آذان الفجر الساعة 3:26 صباحا، وآذان المغرب 6:20 مساء.





العريش

موعد آذان الفجر الساعة 3:18 صباحا، وآذان المغرب 6:27 مساء.



