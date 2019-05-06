موعد مباراة السد ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد اليوم الإثنين مباراة السد القطري ضد الاهلي السعودي والتي ستجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.





ويتصدر نادي السد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها الفريق من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وخسر الفريق مباراة أخرى.





في المقابل يحتل فريق نادي أهلي جدة المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد أن حصد رفقاء السومة الفوز في مباراتين وخسارة لقاءين ولم يتعادل الفريق في أي لقاء حتى الآن.









ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة إلا ربع بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.









وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فستكون متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي هيونج جين كو ويعلق عليها المعلق رؤوف خليف وخليل البلوشي.



