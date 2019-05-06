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التموين: 3500 ألف منفذ لبيع سلع "أهلا رمضان"

الإثنين 06/مايو/2019 - 04:34 ص
التموين: 3500 ألف منفذ لبيع سلع أهلا رمضان
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للتجارة الداخلية، إن هناك 200 معرض ثابت "أهلا رمضان"، و380 معرض متحرك، بإجمالي 580 معرض لبيع المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف "عشماوي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 200 شركة عارضة، وحوالي 1000 صنف من الياميش والبقوليات، وكل ما يتعلق باستهلاك الأسرة المصرية خلال شهر رمضان.

وتابع مساعد أول وزير التموين، أنه للمرة الأولى تقدم السلاسل التجارية أركان متفق عليها مع الوزارة لبيع الأصناف بأسعار مخفضة، بنسبة حوالي 15%، مشددًا على أن هناك مراكز متحركة وصلت إلى القرى والنجوع التي لم يكونوا يصلون إليها في السنوات السابقة، وبالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الزراعة، يصل عدد المنافذ التي تبيع سلع "أهلا رمضان" إلى حوالي 3500 آلاف منفذ على مستوى الجمهورية.
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