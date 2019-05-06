مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا نسعى للحرب مع إيران.. لكننا جاهزة للرد على أي هجمات

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، إن بلاده لا تسعى للحرب مع إيران لكنها جاهزة للرد على أي هجمات من قبل طهران أو من وكلائها.







وأكد بولتون، أن نشر حاملة طائرات وقوة من القاذفات في منطقة القيادة المركزية يبعث برسالة لإيران.