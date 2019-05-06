ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زيدان يبحث عن حل لأقوى أزمات ريال مدريد

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:18 ص
زيدان يبحث عن حل لأقوى أزمات ريال مدريد
زيدان
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أزمة قلة الأهداف التي عانى منها الفريق هذا الموسم لذلك يبحث عن مهاجم ليُكمل كريم بنزيما لذلك يطلب ضم يوفيتش من فرانكفورت وهازارد وبول بوجبا من تشيلسي ومانشستر يونايتد.

 

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أنه في المتوسط، شارك كلا من هازارد وبوجبا في 25 هدفًا و25 تمريرة حاسمة معاً سنويًا في السنوات السبع الماضية​.

 

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن متوسط ​​هازارد في التسجيل يبلغ 15.4 هدفًا و12.5 صناعة أهداف، في حين يُسجل بوجبا بمعدل 10 أهداف و10.2 صناعة أهداف.

 

واقترب البلجيكي هازارد من التوقيع للملكي بينما يحلم زيدان بوصول أيضًا بطل العالم الفرنسي بول بوجبا.

 

 

Advertisements
المزيد عن: نادي ريال مدريد صفقات ريال مدريد زيدان ريال مدريد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات