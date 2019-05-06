زيدان يبحث عن حل لأقوى أزمات ريال مدريد
الإثنين 06/مايو/2019 - 02:18 ص
الفجر الرياضي
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يواجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني أزمة قلة الأهداف التي عانى منها الفريق هذا الموسم لذلك يبحث عن مهاجم ليُكمل كريم بنزيما لذلك يطلب ضم يوفيتش من فرانكفورت وهازارد وبول بوجبا من تشيلسي ومانشستر يونايتد.
وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أنه في المتوسط،
شارك كلا من هازارد وبوجبا في 25 هدفًا و25 تمريرة حاسمة معاً سنويًا في السنوات السبع
الماضية.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن متوسط هازارد في التسجيل
يبلغ 15.4 هدفًا و12.5 صناعة أهداف، في حين يُسجل بوجبا بمعدل 10 أهداف و10.2 صناعة
أهداف.
واقترب البلجيكي هازارد من التوقيع للملكي بينما يحلم زيدان
بوصول أيضًا بطل العالم الفرنسي بول بوجبا.
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