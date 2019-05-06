ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حمدي النقاز يرد على هجوم جماهير النجم الساحلي

الإثنين 06/مايو/2019 - 02:03 ص
حمدي النقاز يرد على هجوم جماهير النجم الساحلي
حمدي النقاز
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أشاد التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك بقوة دفاع فريقه أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي الذي ساهم في التأهل لنهائي الكونفيدرالية.


وقال حمدي النقاز في تصريحات تليفزيونية: "المباراة لم تكن سهلة أمام فريق كبير بحجم النجم الساحلي لكننا حققنا المهم وتأهلنا إلى الدور النهائي".


ورد حمدي النقاز على مناوشات جماهير النجم الساحلي: النجم هو فريقي الأول الذي تكوَنت فيه لكنني اليوم أحمل زي الزمالك، ومن حقي أن أدافع عن فريقي وأناقش الحكم في قراراته".


وأضاف النقاز: "أنا أعرف جيدًا أن جمهور النجم الساحلي حماسي جدًا، ولا يقبل الهزيمة، لكن عليه أن يتفهم أنني اليوم لاعبًا بالزمالك وعلي الدفاع عنه بكل قوة ولم أرتكب أي خطأ في حق أي شخص من جمهور النجم الساحلي التونسي".



Advertisements
المزيد عن: نادي الزمالك النجم الساحلي الزمالك والنجم الساحلي الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
ليستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
20:30
-
بولونيا
دوري أبطال آسيا
باختاكور - أوزبكستان
-
x
15:00
-
بیرسبولیس - إيران
استقلال طهران - إيران
-
x
18:00
-
الدحيل - قطر
السد - قطر
-
x
20:45
-
الأهلي - السعودية
الهلال - السعودية
-
x
21:00
-
العين - الإمارات