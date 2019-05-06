حمدي النقاز يرد على هجوم جماهير النجم الساحلي

أشاد التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك بقوة دفاع فريقه أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي الذي ساهم في التأهل لنهائي الكونفيدرالية.









وقال حمدي النقاز في تصريحات تليفزيونية: "المباراة لم تكن سهلة أمام فريق كبير بحجم النجم الساحلي لكننا حققنا المهم وتأهلنا إلى الدور النهائي".









ورد حمدي النقاز على مناوشات جماهير النجم الساحلي: النجم هو فريقي الأول الذي تكوَنت فيه لكنني اليوم أحمل زي الزمالك، ومن حقي أن أدافع عن فريقي وأناقش الحكم في قراراته".









وأضاف النقاز: "أنا أعرف جيدًا أن جمهور النجم الساحلي حماسي جدًا، ولا يقبل الهزيمة، لكن عليه أن يتفهم أنني اليوم لاعبًا بالزمالك وعلي الدفاع عنه بكل قوة ولم أرتكب أي خطأ في حق أي شخص من جمهور النجم الساحلي التونسي".











