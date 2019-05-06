"على ربيع" يحصل على مليون جنية بسبب "يحدث فى مصر"







وبرر "علاء" طلبه من التبرع له، برغبته فى عمل مشروع خاص بسيارة تسير بالطاقة الشمسية.



"فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي ومحمد محمود.





المسلسل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصبَاح.





تلقى "علاء" والذى يجسد دوره الفنان على ربيع، في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مبلغ مليون جنيه على حسابه فى البنك، بعد اقتحامه برنامج "يحدث فى مصر"، مطالبًا المذيع شريف عامر بإستضافته، وبمجرد أن وافق، طلب "علاء" على الهواء من مليون مواطن فقط التبرع له، بجنيه عن كل واحد فيهم.