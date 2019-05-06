بأمر البروتوكول.. حرمان محمد صلاح من اللعب أمام برشلونة
كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن موقف النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول من المشاركة أمام برشلونة في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال صحفي
"الكادينا سير" من مصادر قريبة من ليفربول أنه بناءً على نصيحة أطباء النادي
فلن يلعب محمد صلاح إياب الدور نصف النهائي ضدّ برشلونة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكدت الإذاعة
وفقاً لمصادرها، أن نادي ليفربول يتبع البروتوكول الطبي الذي يلزم راحة 10 أيام للاعبين
الذين أصيبوا بالرأس.
وأشارت الإذاعة
الإسبانية إلى أن محمد صلاح متأثر ويشعر أنه جاهز ولكن الطبيب لم يعطيه الموافقة حتى
الآن.
وكان صلاح قد تعرض
لإصابة قوية في رأسه إثر تدخل عنيف مع حارس نيوكاسل يونايتد بالمباراة التي جمعت بين
الفريقين بالدوري الانجليزي وانتهت بنتيجة 3-2 للريدز.
ويلتقي برشلونة
مع ليفربول على ملعب الآنفيلد مساء غدٍ الثلاثاء، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين
قد انتهت بفوز البارسا بثلاثية نظيفة على الكامب نو.
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