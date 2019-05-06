موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية
الإثنين 06/مايو/2019 - 01:26 ص
الفجر الرياضي
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يلعب نادي الزمالك مع نهضة بركان المغربي يوم 19 مايو في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية على أن يقام لقاء العودة يوم 26 في مصر.
كشف أمير مرتضى منصور مدير الكرة بنادي
الزمالك عن أنه يتمنى تأجيل مباريات الفريق بالدوري بعد التأهل لمباراة نهضة بركان
المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.
وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية:"
أتمنى أن يحدث تنسيق بين إدارة نادي الزمالك واتحاد الكرة لتأجيل مباريات الفريق بالدوري
للاستعداد للمباراة النهائية لأن لقب كأس الكونفيدرالية لا يقل عن الفوز بأمم
إفريقيا لذلك يجب أن يقف اتحاد الكرة خلف الفريق كونه ممثل مصر حاليا في بطولة هامة".
وأضاف: غياب محمود جنش عن النهائي بالتأكيد
مؤثر، لكن الزمالك يملك البدائل القوية كعماد السيد وعمر صلاح، والجميع سيكون على قدر
كبير من المسوؤلية في مواجهة النهائي".
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