رئيس الزمالك يطالب بترحيل حكم مباراة النجم إلى محكمة الجنايات
الإثنين 06/مايو/2019 - 01:09 ص
هاني عصام
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انتقد رئيس نادي الزمالك الحكم الكونغولي جاك ندالا نجامبو الذي أدار مباراة النجم الساحلي التونسي في إياب الدور نصف النهائي للكونفيدرالية الإفريقية.
وقال رئيس الزمالك
في تصريحات تليفزيونية "الحكم المفروض يروح محكمة الجنايات وكان عاوز يعمل كارثة
في اللقاء.. لا أعرف ماذا فعل جنش حتى يتم طرده والحكم كان يريد احتساب ضربة جزاء بأي
طريقة للنجم الساحلي".
وواصل رئيس
الزمالك "أيها الشامتون الحاقدون موتوا بغيظكم.. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
والرياضة أجرى اتصال بي لتهنئتي بتأهل الفريق لنهائي الكونفيدرالية وطلبت منه خوضه
في استاد القاهرة".
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