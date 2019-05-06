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السكك الحديدية تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات خلال شهر رمضان

الإثنين 06/مايو/2019 - 01:56 ص
السكك الحديدية تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات خلال شهر رمضان
السكك الحديدية
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أمنية فوزي
 
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قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنهم يستقطبون حوالي مليون راكب يوميًا على خطوط السكك الحديدية.


وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه يوجد فرق صيانة وطوارئ في المحطات الرئيسية.


وأشار رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أنه سيتم تعديل مواعيد بعض القطارات للتناسب مع مواعيد المسافرين وقت الإفطار والسحور، بالإضافة إلى عربات علاوة على قطارات الوجه القبلي حتى تتناسب مع عدد المسافرين.
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