السكك الحديدية تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات خلال شهر رمضان

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنهم يستقطبون حوالي مليون راكب يوميًا على خطوط السكك الحديدية.









وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه يوجد فرق صيانة وطوارئ في المحطات الرئيسية.







