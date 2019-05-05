"كل الأمور ممكنة".. فلورنين بوجبا يثير التساؤلات بشأن مستقبل شقيقه

علق فلورنين بوجبا شقيق الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حول شائعات رحيل أخيه عن صفوف الشياطين الحمر صوب قلعة السانتياجو بيرنابيو.





وقال فلورنين في مقابلة صحيفة عن إمكانية رحيل شقيقه للريال أن جميع الأمور من الممكن أن تحدث ولا أعلم ما إذا كان بول سيرحل عن المانيو أم لا.





وأردف أن اليوم من الممكن أن أصرح ببعض الأمور وغداً تحدث أمور أخرى ولكن الأكيد حالياً أن فترة الإنتقالات الصيفية في شهر يونيو ستشهد أمور عديدة.





وأنهى أن أخيه يرغب في تقديم مستويات كبيرة مع المانيو قبل الحديث عن رحيله إلى أي نادي آخر خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن بول بوجبا كان قد إرتبط بالتوقيع مع ريال مدريد بناء على طلب من الفرنسي زين الدين زيدان ويبقى الاتفاق على المقابل المادي العائق الوحيد لإتمام الصفقة.



