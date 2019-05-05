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خالد أبو بكر: افتتاح أنفاق قناة السويس يوم تاريخي لمصر

الأحد 05/مايو/2019 - 11:25 م
خالد أبو بكر: افتتاح أنفاق قناة السويس يوم تاريخي لمصر
الإعلامي خالد أبو بكر
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن افتتاح أنفاق قناة السويس يعد يوما تاريخيًا لمصر، حيث أنه تتويج لعرق وجهد كل عامل ومهندس وكل أم أو زوجة تودع نجلها أو زوجها وهو ذاهب للصحراء ليعمرها.

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أننا نحتفل اليوم بما صنعته أيدينا، لافتا إلى أن تعمير إقليم القناة كان حلم، واليوم أصبح واقع، معتبرًا أن حديث لرئيس السيسي اليوم خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمثابة دستور بين الحاكم والمحكوم.

وشهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح الرئيس السيسى 12 مشروعًا تنمويًا، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة، وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد، والممشى السياحي على البحيرة وسوق الأسماك المتطور الجديد، ومشروع المحاور المرورية، وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية، وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس.

وكما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المشروعات القومية التى يفتتحها الرئيس بالإسماعيلية.
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