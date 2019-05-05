سقوط قذيفة صاروخية قرب حافلة إسرائيلية (فيديو)
الأحد 05/مايو/2019 - 11:10 م
وكالات
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أظهر مقطع فيديو، متداول لحظة سقوط قذيفة صاروخية قرب حافلة تقل عددًا من جنود الجيش الإسرائيلي.
وظهر في مقطع الفيديو، صراخ راكبي الحافلة؛ حيث انتابتهم حالة من الذعر والخوف الشديدين، ونهضوا من أماكنهم على ما يبدو للنزول.
يذكر أن إسرائيليين اثنان قتلا جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على عسقلان وبئر السبع، اليوم الأحد.
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