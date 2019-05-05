الرئيس المصري يهنيء الملك سلمان بمناسبة رمضان
الأحد 05/مايو/2019 - 09:47 م
الفجر السعودي
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات .
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات .
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