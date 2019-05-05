الدولار يتراجع أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الأحد 5/5/2019

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الأحد 5/5/2019، بنحو 3 قروش، هو أول حراك في سعر الدولار خلال شهر مايو.





سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

17.10 جنيه للشراء 17.20 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك مصر

17.10 جنيه للشراء 17.20 جنيه للبيع





سعر الدولار في البنك العربي الأفريقى



17.10 جنيه للشراء 17.20 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الإسكندرية

17.10 جنيه للشراء 17.20 جنيه للبيع





سعر الدولار في كريدي أجريكول



17.10 جنيه للشراء 17.20 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

17.11 جنيه للشراء

17.21 جنيه للبيع





سعر الدولارفي البنك التجاري الدولي

17.10 جنيه للشراء 17.20 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك قناة السويس

17.11 جنيه للشراء

17.21 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك البركة

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع





سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

17.15 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع