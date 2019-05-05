أكاديميات خاصة "أون لاين" وسعر الفتوى الواحدة 50 جنيها عن طريق فودافون كاش

المحاضرات للنساء فقط تلقيها منتقبة تخشى افتتان الذكور بضحكتها









لو كان الشاب أو الفتاة من محبى تصفح «السوشيال ميديا»، فإنه سيقع ضحية السلفيين وغيرهم من أصحاب الأفكار المتطرفة المتشددة، بنسبة كبيرة لأن الإسلاميين بشكل عام احترفوا التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى بدرجة أسرع من أى توقعات.





إحدى التجارب السلفية على فيس بوك، صفحة مهتمة بالنساء فقط، تحمل اسم «رمضان مش محطة للمبدعة منى محسن»، وهى نسخة نسائية من الدعاة الجدد مثل مصطفى حسنى، وتعلن الصفحة عن كورس مدته 5 ساعات مقسم على يومين، من الساعة 7 حتى الساعة 10 والنصف مساء، فيما يسمى بـ«أكاديمية إتقان»، حيث توجد استمارة لتسجيل الفتيات الجدد، بعد سداد 50 جنيهاً فى مقر الأكاديمية أو عبر شركتى اتصالات من الـ4 شركات العاملة فى مصر.





«أكاديمية إتقان» مجرد شقة فى عمارة توجد فى نهاية شارع بيت المحافظ فى مدينة المنصورة، ولها صفحة على موقع «فيس بوك» يتابعها 16 ألف شاب وفتاة.





وقام محرر «الفجر» بتحويل الـ50 جنيهاً قيمة الاشتراك فى كورس منى محسن، واتصل بالأكاديمية وجاء الرد بضرورة إرسال رسالة على جروب «واتس آب»، تفيد بإرسال المبلغ، وعندما تم الاتصال مجدداً جاء الرد بأن الكورس للسيدات فقط، ولا يمكن للرجال الاشتراك، «خلى أختك أو مراتك أو والدتك تحضر الكورس وتستفيد من المبلغ»، وعندما سألنا عن الشخص الذى سيلقى المحاضرة، قيل إنها منى محسن، إحدى الدعاة بوزارة الأوقاف.





واتصلت إحدى الفتيات بالأكاديمية مدعية أنها شقيقة الشاب الذى حول المبلغ، وطلبت تفاصيل عن الكورس، فقيل لها إنه موجود على برنامج اسمه «zoom»، وعند السؤال عن سبب منع الشباب من دخول محاضرة منى محسن، كانت الإجابة بأنها يمكن أن تضحك خلال المحاضرة وهو ما يجوز للشباب الذكور سماعه، رغم أنها منتقبة.





منى محسن، خريجة كلية تجارة إنجليزى من جامعة المنصورة، وتدعى أنها درست فى معهد إعداد الدعاة، وتنشر على صفحتها بموقع «فيس بوك» إعلانات ترويجية للأكاديمية والكورس لتشجيع الشباب على سرعة الحجز وسداد الاشتراك.





وتتلمذت منى محسن، على يد الداعية السلفى حازم شومان، وتؤمن بأفكاره، حسب بعض تعليقاتها المنشورة على صفحتها، «قالوا لى عنه زمان دا شخصية صعبة، بيزعق كتير، متسمعيش منه، متشدد جداً، وفعلاً عملت كده ولكن بعد حضورى إحدى حلقات التفسير لسورة مريم، انبهرت جداً بطريقة شرح المحاضرة ومعانيها».





وقالت منى محسن فى تعليق آخر إن «الشيخ حازم شومان كان نقطة فاصلة فى حياتى، وندمت كثيراً على عدم سماعه من قبل، منذ بدأت سماعه أصبح صوته غير مرتفع، ولكنه حماسى وتحفيزى، والدكتور حازم شومان غير علاقتى بالله.. وكان سبباً لتفهم معانى القرآن وربطها بالواقع بشكل مختلف».





وتكشف تعليقات منى محسن، عن تعاطفها مع جماعة الإخوان، حيث أشادت بأسماء ابنة محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان «هوه أنا ليه بحبك كده.. سبحان اللى خلقك يا أسماء، ربنا يرحمك ويجعلك من قال فيهم «فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون»، وأرفقت مع المنشور صورة لأسماء البلتاجى.



