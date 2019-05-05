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صراع انجليزي إسباني على نجم مانشستر يونايتد

الأحد 05/مايو/2019 - 09:33 م
صراع انجليزي إسباني على نجم مانشستر يونايتد
خوان ماتا
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مني العوضي
 
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اقترب الإسباني الدولي خوان ماتا من مغادرة مانشستر يونايتد وذلك في فترة الميركاتو الصيفي في ظل رغبة مدرب الشياطين الحمر أولي سولشاير في عمل تغييرات عدة في تشكيلة الفريق بدايةً من الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "الميل" البريطانية أنه قد عُرض على اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا تمديد عقده لمدة عام في أولد ترافورد في الصيف ولكن يبدو أنه سيغادر في الصيف بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي برايتون مهتم بالتعاقد مع ماتا في الصيف القادم خصوصاً أنه ضمن البقاء في الدوري الانجليزي الموسم المقبل ويأتي ذلك في ظل اهتمام نادي فالنسيا بإعادة اللاعب الاسباني مجدداً.

وكان ماتا قد انضم للعب في صفوف مانشستر يونايتد قادماً من تشيلسي في يناير 2014 بمقابل 37 مليون جنيه استرليني.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت منذ أيام، رغبة نادي أتلتيك بلباو في التعاقد مع ماتا الذي انتهى دوره في الأولد ترافورد بعد مسيرة جيدة.

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المزيد عن: رياضة خوان ماتا الدوري الإنجليزي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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