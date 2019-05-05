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تخفيض ميزانية وجبات إفطار "الوطنية للإعلام"

الأحد 05/مايو/2019 - 09:33 م
تخفيض ميزانية وجبات إفطار الوطنية للإعلام
مكرم محمد أحمد
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مريم سميح
 
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بسبب الأزمة المالية الأخيرة فى الهيئة الوطنية للإعلام، بعد مطالبة العاملين بالعلاوات المتأخرة، قرر حسين زين رئيس الهيئة تخفيض كل الميزانيات الخاصة بالمبنى، وأولها ميزانية وجبات الإفطار التى تصرف لموظفى الهيئة سنويا، لكل من يعمل وقت الإفطار، وهى المرة الثانية التى يتم تخفيض ميزانية وجبات الإفطار فيها منذ تأسيس الهيئة الوطنية.

ومن المقرر أن يتم صرف وجبات إفطار رمضان على موظفى الدرجة الثالثة والدرجات الأدنى فقط، ما يعنى أن الفنيين سيتناولون وجبات الإفطار على نفقتهم الخاصة.

وأكد مصدر من داخل المبنى، أن «بدل الإفطار» للعاملين سيتم إلغاؤه أيضا هذا العام، وستقتصر وجبات الإفطار على «سندويتشات» وعبوة «عصير» فقط لا غير، ولم يتم تحديد أنواع الطعام حتى الآن، على عكس العامين الماضيين الذى كان يصرف فيها العاملون وجبات إفطار «كباب وكفتة» أو «فراخ مشوية» بجانب أرز وبطاطس محمرة ومشروب غازى.

يشار إلى أنه منذ ترك الراحلة صفاء حجازى رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يتم صرف وجبات إفطار كاملة لجميع درجات العاملين فى المبنى، وكان يصرف العاملون 1500 وجبة إفطار يومياً تصل ماسبيرو فى الخامسة مساءً، ليتم توزيعها على العاملين بقطاعات التليفزيون، والمتخصصة، والهندسة والأمن، واستوديوهات الهواء، والتنفيذ، وكانت توفر «حجازي» للعاملين وقتها وجبات فندقية فاخرة من مطعم تابع لإحدى دور القوات المسلحة، وكانت تحتوى الوجبة على 3 قطع من الدجاج، مع الأرز، والسلاطات، وطبق حلويات، وخبز، وعصير وماء، ويتم تغيير نوع الطعام كل 10 أيام، هذا بجانب قرارها بمنح كل موظف 20 جنيها يومياً كبدل سحور للمتواجدين خلال هذا التوقيت داخل المبنى.
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