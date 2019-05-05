تخفيض ميزانية وجبات إفطار "الوطنية للإعلام"

بسبب الأزمة المالية الأخيرة فى الهيئة الوطنية للإعلام، بعد مطالبة العاملين بالعلاوات المتأخرة، قرر حسين زين رئيس الهيئة تخفيض كل الميزانيات الخاصة بالمبنى، وأولها ميزانية وجبات الإفطار التى تصرف لموظفى الهيئة سنويا، لكل من يعمل وقت الإفطار، وهى المرة الثانية التى يتم تخفيض ميزانية وجبات الإفطار فيها منذ تأسيس الهيئة الوطنية.





ومن المقرر أن يتم صرف وجبات إفطار رمضان على موظفى الدرجة الثالثة والدرجات الأدنى فقط، ما يعنى أن الفنيين سيتناولون وجبات الإفطار على نفقتهم الخاصة.





وأكد مصدر من داخل المبنى، أن «بدل الإفطار» للعاملين سيتم إلغاؤه أيضا هذا العام، وستقتصر وجبات الإفطار على «سندويتشات» وعبوة «عصير» فقط لا غير، ولم يتم تحديد أنواع الطعام حتى الآن، على عكس العامين الماضيين الذى كان يصرف فيها العاملون وجبات إفطار «كباب وكفتة» أو «فراخ مشوية» بجانب أرز وبطاطس محمرة ومشروب غازى.



