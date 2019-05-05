ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأمير خالد الفيصل يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بشهر رمضان

الأحد 05/مايو/2019 - 07:55 م
الأمير خالد الفيصل يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بشهر رمضان
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال "الفيصل": "أتشرف أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً الله العلي القدير، أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان، ومزيداً من الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما رفع الأمير خالد الفيصل التهنئة لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه: " يسعدني أن أبعث لسموكم خالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية".
Advertisements
المزيد عن: ولي العهد خالد الفيصل حلول شهر رمضان الكريم تهنئة الملك سلمان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
هيديرسفيلد تاون
1
x
15:00
1
مانشستر يونايتد
تشيلسي
3
x
15:00
0
واتفورد
آرسنال
1
x
17:30
1
برايتون
الدوري الإسباني
ريال مدريد
3
x
16:15
1
فياريال
هويسكا
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
جنوى
0
x
18:00
0
روما
نابولي
-
x
20:30
-
كالياري
الدوري الألماني
فرايبورج
1
x
15:30
1
فورتونا دوسلدورف
باير ليفركوزن
6
x
18:30
1
آينتراخت فرانكفورت
الدوري الفرنسي
موناكو
3
x
17:00
1
سانت إيتيان
ليون
-
x
21:00
-
ليل
الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
3
x
18:00
0
الصفاقسي
النجم الساحلي
-
x
21:00
-
الزمالك
كأس مصر
الإسماعيلي
1
x
17:00
1
الاتحاد السكندري
الدوري المصري
بيراميدز
1
x
17:30
0
المصري
الأهلي
1
x
19:00
0
النجوم