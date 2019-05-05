الأمير خالد الفيصل يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بشهر رمضان

هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال "الفيصل": "أتشرف أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى وأخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، سائلاً الله العلي القدير، أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم لخير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان، ومزيداً من الازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما رفع الأمير خالد الفيصل التهنئة لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه: " يسعدني أن أبعث لسموكم خالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية".