مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر: لـ "لفجر" أسواق المحافظة مراقبة خلال شهر رمضان (فيديو)

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر، رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، بإلغاء الإجازات لجميع الأطباء البيطريين بالكامل.



,كشف الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، عن تكثيف الحملات اليومية على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك؛ للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين للرقابة على الأسواق، وجودة منتجات اللحوم والأسماك بالمعارض التي تنظمها المحافظة، والمحال التجارية استعدادًا لرمضان.



وأشار "سلمي" في تصريح خاص لـ"لفجر"، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية؛ لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن المخالفات؛ مؤكدا لا تهاون مع أي شخص أو كيان يتلاعب بالأمن الغذائي للمواطنين الذي يعد أمن قومي.